Gelukkige verjaardag Standard Luik!

13/02/2021 is een memorabel moment in de geschiedenis van Standard Luik. Exact vandaag zijn ze namelijk 100 jaar eersteklasser.

Het is Jarno Bertho, VTM Journalist, die deze opmerkelijke verjaardag in de aandacht bracht. Op 13/02/1921 won Standard Luik van Léopold de Bruxelles met 4-0 waardoor de promotie een feit was. Zo is Standard Luik al 100 jaar een fiere eersteklasser. Ze dragen tegelijkertijd het record van de club die al het langst onafgebroken in eerste klasse uitkomt.

Standard is een club waar het nooit stil of saai is. Er valt altijd wel iets te beleven aan de boorden van de Maas. Dit is een constante in de geschiedenis van de Luikse club en dit zal ook niet zo snel verdwijnen.

Standard Luik mocht al 10 keer de titel vieren, 8 keer de beker van België in de lucht steken en had 7 topschutters en 8 gouden schoenen in hun rangen. Tot slot stonden ze éénmaal in een Europese finale.