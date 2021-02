Standard-CEO bevestigt dat er een akkoord is over de transfer van Vanheusden op het einde van het seizoen

Zinho Vanheusden staat naar alle waarschijnlijkheid voor zijn laatste maanden bij Standard. De centrale verdediger gaat in stijl proberen afscheid te nemen van België en werkt als een bezetene aan zijn revalidatie.

Vanheusden heeft namelijk nog één groot doel bij de Rouches. "Ik zou niet verbaasd zijn mocht Zinho in de play-offs spelen", verklapt Standard-CEO Alexandre Grosjean in Het Belang van Limburg.

"Onze dokter is deze week in Antwerpen geweest om hem te bezoeken. Hij was onder de indruk van zijn progressie. Zinho's wil om te slagen is ontzettend groot." Daarna volgt normaal gezien een terugkeer naar Internazionale, ondanks de financiële zorgen waarmee de Milanese topclub momenteel kampt.

Akkoord met Inter

"Er is effectief een akkoord met Inter en op het einde van het seizoen zal dat akkoord geconcretiseerd worden. . Er zijn overeenkomsten getekend. De akkoorden tussen de clubs zullen in werking treden, of er daar een machtswissel komt of niet."

Standard betaalde anderhalf jaar geleden nog ruim 12 miljoen euro aan Inter, terzelfdertijd werd er een akoord bereikt over een terugkoopoptie van 17 miljoen euro.