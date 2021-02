Peter Zulj treft opnieuw raak: ook Thelin doet de netten trillen in Turkije

Peter Zulj blijft verbazen in Turkije. Zondag trof hij opnieuw raak en hielp hij Göztepe aan de overwinning tegen regerend landskampioen Istanbul Basaksehir.

Peter Zulj verdubbelde in de tweede helft vanop de stip de score voor Göztepe. Istanbul Basaksehir, zonder Chadli, maakte nog een aansluitingstreffer maar kon in het slot geen punt meer redden.

Het is voor de Oostenrijker ondertussen al zijn vierde doelpunt sinds hij door Anderlecht wordt uitgeleend. De ploeg van Nacer Chadli, die pas in maart zal terugkeren uit blessure verkeert in grote problemen. Vorig seizoen veroverde het nog de landstitel, maar nu staat het onder de degradatiestreep.

Ook Isaac Kiese Thelin trof raak in Turkije. De Zweed maakte voor Kasımpaşa de gelijkmaker, maar ging in het slot nog onderuit tegen Galatasaray.