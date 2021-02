Vanden Borre verschijnt na een maand weer op Neerpede en traint gewoon mee

Anderlecht is een juridische procedure begonnen tegen Anthony Vanden Borre. Die liet zich al een maand niet zien op de club... tot gisteren.

Vanden Borre was naar eigen zeggen ontgoocheld in Anderlecht omdat hij geen enkel voorstel gekregen heeft en omdat hij vond dat hij nog wel iets had kunnen betekenen. Dat interview is niet in goede aarde gevallen bij het bestuur en nadat hij ook al weken zijn kat naar de training stuurde, begonnen ze de procedure om hem te ontslaan.

Gisteren verscheen hij volgens Het Nieuwsblad echter wel weer op de club en trainde mee met de U21. Of dat veel gaat veranderen aan de houding van het management, valt te betwijfelen.