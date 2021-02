Harde kern Anderlecht is tevreden en richt boodschap tot Peter Verbeke

De financiële situatie bij Anderlecht is door iedereen gekend. De Brusselaars zeulen een loodzware erfenis uit het verleden mee. Tijdens de wintermercato slaagden Peter Verbeke en zijn team er echter in om de B-kern helemaal leeg te maken. En dat is niet onopgemerkt gebleven.

Heel wat jongens werden verhuurd, sommige zware contracten werden van de hand gedaan en er kwam met Bruun Larsen en Ashimeru ook nog wat versterking. En dat zonder een cent op zak te hebben. Mauves Army vond het tijd om Peter Verbeke daarvoor te bedanken en hing een spandoek aan de oefenterreinen in Neerpede. "Chapeau Peter, de juiste man op de juiste plaats!", klinkt het. Het is toch al een tijdje geleden dat de fans van Anderlecht tevreden waren met één van hun sportief directeurs... Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Mauves Army 2003 - Ultras RSCA (@mauves_army_2003)