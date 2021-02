Vanhaezebrouck ziet twee lichtpunten: "Ik ga met hem overleggen of hij kan starten"

AA Gent speelt pas morgen tegen Moeskroen. Na de winst tegen Charleroi waarschuwde Hein Vanhaezebrouck zijn spelers na hun lakse eerste helft. Maar er zijn lichtpunten...

De eerste helft tegen Charleroi was niet veel soeps, maar na een donderspeech tijdens de rust kwam de kentering. “Mentaal kan deze groep uit die ommekeer tegen Charleroi zeker ook wel kracht puren. Dit geeft een boost want efficiëntie was bij ons altijd een probleem. Ook al voor ik hier terugkwam. Je had Yaremchuk die regelmatig scoorde maar dat was het ongeveer. Nu heb je met Tissoudali iemand die scoort, assists en pré-assists aflevert. En daarnaast ook nog Odjidja", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Die twee beschouwt hij toch als sleutelpionnen. “Ik zal met Vadis overleggen of hij kan starten. Hij is toch lang out geweest. En trainde nog maar een week mee met de groep, dat is niet veel. We zullen zien hoe we dat kunnen invullen maar 90 minuten zitten er nog niet in, denk ik. Je mag ook niet vergeten dat tegen Charleroi samen met Vadis ook Tissoudali inkwam die bijna bij elk doelpunt ook betrokken was”