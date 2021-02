Genk kwaad na zes uur in de bus voor niets: "Een ploeg uit 1b krijgt zijn veld wel in orde en hier kan dat niet"

Drie uur heen en drie uur terug met de bus... Bij Genk waren ze 'not amused' toen ze hoorden dat de wedstrijd in en tegen KV Oostende niet zou doorgaan omdat het veld het niet toeliet. Daarbij keken ze vooral naar de inspanningen die KVO wel of niet zou gedaan hebben.

Er was een strook op het veld die nog hard lag en waarvan scheidsrechter Wim Smet vond dat het te gevaarlijk was. Bij KVO hadden ze rond de middag het zeil weggehaald waaronder warme lucht werd geblazen, maar die bepaalde strook kreeg ook amper zonlicht. En dus lag het nog keihard. "Een ploeg uit 1B (Union, nvdr.) krijgt zijn terrein zonder veldverwarming wel in orde en hier kan dat niet", zei een duidelijk ontevreden John van den Brom. "Wij doen er alles aan om ons veld perfect te krijgen, iets waarvoor we nog complimenten van Vincent Kompany voor kregen. Hier wordt het zeil op de middag weggehaald terwijl het nog vriest. Dit kan toch niet man?" KVO verdedigde zich door aan te halen dat zo'n zeil weghalen toch drie uur kost. “Ik hoop dat er heel snel iets aan de reglementering wordt gedaan, zodat deze toestanden in de toekomst vermeden kunnen worden”, aldus technisch directeur Dimitri de Condé aan.





