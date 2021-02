'Chelsea wil meewerken aan (tijdelijk) vertrek van Ziyech en luistert naar Italiaanse aanbiedingen'

Hakim Ziyech lijkt alweer op weg naar de uitgang bij Chelsea FC. De voormalige smaakmaker van AFC Ajax komt amper aan spelen toe en lonkt naar Italië.

Hakim Ziyech kon zich nog niet tonen in het shirt van Chelsea FC. De Marokkaan lag in de eerste weken van het seizoen in de lappenmand. Vervolgens zorgde de trainerswissel ervoor dat de voormalige sterkhouder van AFC Ajax meer op de bank zit dan hem lief is.

Corriere dello Sport weet dat AC Milan en Juventus al hebben geïnformeerd naar de voorwaarden om Ziyech te huren. Zo’n constructie draagt ook de voorkeur van Chelsea weg. Ziyech heeft nog een contract tot medio 2025 op Stamford Bridge. Hij zal maar eens ontploffen in de Laars…