Heeft Anderlecht nieuw talent in het vizier? 'Paars-wit vecht om handtekening van Hondurees toptalent'

Anderlecht heeft zich deze winter versterkt met enkele nieuwkomers. Sportief directeur Peter Verbeke kreeg al complimenten van de aanhang, maar toch hoopt hij op meer. Ze zouden zelfs bezig zijn met de komst van een Hondurees toptalent.

Volgens de manager van Iverson Sacaza heeft RSCA geïnformeerd naar de diensten van de 17-jarige aanvaller. In eigen land staat hij gekend als een toptalent, hij wordt er door de media zelfs vergeleken met Romelu Lukaku. De jonge spits hoopt deze zomer ergens in Europa zijn eerste profcontract te tekenen.

Paars-wit krijgt wel te maken met stevige concurrentie om de handtekening van de Hondurees. Onder meer het Engelse Sunderland en Valencia, waar hij in het verleden al eens op proef was, tonen ook interesse in dit dossier.