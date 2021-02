Kalender Club Brugge propvol: "Nu mag er écht niets meer gebeuren"

Het duel tussen Charleroi en Club Brugge ging door de staat van het veld niet door en dat is een slechte zaak voor de Belgische voetbalbond. De kalender van blauw-zwart zit namelijk overvol. Het zal dus nog lang zoeken worden naar een nieuwe datum.

De jongens van Philippe Clement zijn momenteel nog op alle fronten actief. Zo zijn ze al een tijdje leider in de competitie, spelen ze in maart voor een plaats in de halve finales van de beker, maar zal het donderdag ook zijn Europees avontuur hervatten. De Belgische voetbalbond laat kalendermaker Nils Van Brantegem naar een nieuwe datum zoeken, maar dat is geen evidentie.

Moest Club Brugge de halve finales van de Croky Cup en de kwartfinales van de Europa League bereiken, dan zit hun agenda tot eind april bomvol: "We zullen niets bekendmaken voor begin maart. Dan staan de kwartfinales van de beker op het programma en dan weet het ook of het Europees nog vol aan de bak moet. Voorlopig wachten we hun resultaten af, maar als ze zowel in Europa als in de beker doorgaan zitten we wel in de problemen", aldus Van Brantegem aan Het Laatste Nieuws.

Paniek is er bij de voetbalbond dus nog niet. Het zoekt geduldig naar een gaatje om het duel tussen Charleroi en leider Club Brugge in te halen: "Nu mag er echt niets meer gebeuren. Covid-19 is in het voetbal onder controle en laat ons hopen dat het met het oog op de kalender ook zo blijft."