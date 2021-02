Hij komt sowieso terug, maar... dit is waarom Frutos de lokroep van DC United niét kon weigeren

Nicolas Frutos verlaat RSC Anderlecht voor een avontuur aan de zijde van Hernan Losada bij DC United. Het is opvallend dat de assistent zal vertrekken in het Lotto Park. Al kon hij dit aanbod niet weigeren.

CA Independiente kwam een maandje geleden ook al eens aankloppen. Nicolas Frutos kreeg de kans om hoofdcoach te worden van een Argentijnse traditieclub, maar de Reiger weigerde en besloot bij RSC Anderlecht te blijven.

De Argentijn kon echter niet aan de lokroep van DC United weerstaan. De vraag van boezemvriend én landgenoot Hernan Losada heeft er zeker iets mee te maken. Ook het feit dat hij zijn kinderen - die nog in Argentinië wonen - meer zal zien is mooi meegenomen.

© photonews

Maar dat was ook het geval indien hij aan de slag was gegaan bij Independiente. Al zijn er nog redenen waarom Frutos voor het avontuur in de MLS wil kiezen. Vooreerst: hij is gefascineerd door de snel groeiende competitie over de Grote Plas.

Maar dat is niet alles. DC United is een topclub in de Verenigde Staten én heeft de financiële slagkracht om een extraatje te doen. Frutos zal er een pak meer verdienen dan in Brussel. Bovendien krijgt hij er ineens een contract tot medio 2024.

Al komt hij sowieso terug

De combinatie van alle factoren heeft ervoor gezorgd dat Frutos de beslissing nam om Anderlecht te verlaten voor DC United. Al heeft de Reiger nog één doel in Brussel: hoofdcoach worden van paars-wit.