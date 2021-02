Europese tegenstander Antwerp in de problemen: 'spelers betrapt op illegaal lockdownfeestje'

Donderdag zullen zowel Antwerp als Club Brugge hun Europees avontuur hervatten. The Great Old zal eerst op de Bosuil spelen tegen Rangers. De Schotse club doet het in de competitie uitstekend, maar heeft zich dit weekend in de problemen gewerkt.

Zondagavond deelde de Schotse leider een mysterieuze boodschap op hun officiële kanalen: "Rangers is op de hoogte van een vermeend incident dat onderwerp is van een intern onderzoek. We geven verder geen commentaar."

Volgens The Sun hebben verschillende spelers van Rangers de heersende coronamaatregelen overtreden. De politie zou namelijk enkele spelers betrapt hebben op een illegaal feestje in Glasgow. Over wie het gaat en de mogelijke gevolgen voor hun Europa League-duel van donderdag is nog niet duidelijk.