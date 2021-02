Voormalig Club-doelman speelde een nier kwijt: "Maar ik heb geen schrik van corona"

Voormalig Club Brugge-doelman Vladan Kujovic is momenteel aan de slag als keeperstrainer bij Lommel SK dat de voorbije weken getroffen werd door het coronavirus. Kujovic genas zes jaar geleden van een kwaadaardige niertumor. Sindsdien is hij een nier kwijt en dus ook een risicopatiënt.

Op dit moment telt Lommel SK 13 coronabesmettingen. Vladan Kujovic, actief als keeperstrainer daar, is sinds dat hij een nier moest afstaan een risicopatiënt geworden. Erg spannend dus voor de voormalige Club Brugge-doelman om nu daar zijn job te doen zou je denken maar Kujovic zegt aan Het Belang Van Limburg dat hij het virus niet vreest.

Riscicopatiënt

"Ik ben niet bang, want anders zou ik thuis blijven. Ik ben zelf een risicopatiënt, omdat ik tijdens mijn periode bij Club Brugge mijn nier ben kwijtgeraakt. Ik sta in nauw contact met mijn huisarts Stijn Indeherberge. We leven in een gekke wereld en doelmannen zijn altijd gek geweest, hé”, lacht Kujovic.

De uitbraak van het coronavirus binnen de club zorgde wel voor serieus wat aanpassingen in de agenda voor de Serviër: “Het was vanaf het begin erg chaotisch. Het zorgde dagelijks voor veel veranderingen. We wisten dat we voorbereid moesten zijn op een uitbraak, maar je beseft het pas als je geraakt wordt. We zijn acht maanden gespaard gebleven, maar nu zijn we helaas aan de beurt.”

Ook voor Kujovic had de uitbraak persoonlijk enkele gevolgen en zeker nadat bekend raakte dat zowel de T1 als de T2 besmet waren. “Ik zat ook enkele dagen in quarantaine na een hoogrisicocontact met hen, want ik kon ook besmet zijn. We volgen strikt de maatregelen van City Football Group", klinkt het.

Forfait

Anderhalve week haalde Lommel trouwens ook het nieuws met het feit dat ze forfait gaven voor hun wedstrijd tegen Seraing wegens teveel besmettingen.

Kujovic legt uit: "De gezondheid van alle medewerkers primeert. CFG wilde niet dat er spelers met een hoogrisicocontact in actie zouden komen, hoewel het wel kon volgens het protocol van de Pro League. De enige juiste beslissing was om forfait te geven en niet te strijden voor de drie punten. Als sportman doet dit pijn, maar wij begrijpen de keuze. Dit was echt onverantwoord geweest. In totaal bleven er nog dertien veldspelers en drie doelmannen over.”

Ook vanavond in de wedstrijd tegen Westerlo zal Lommel nog niet terug op volle kracht kunnen spelen maar Kujovic zet op dit moment het sportieve op de tweede plaats.

“Eerste doelman Svedkauskas steekt in quarantaine. Ik ben in de eerste plaats heel bezorgd om hem. We hebben ook enkele medewerkers met serieuze klachten. Ik hoop dat niemand van hen in het ziekenhuis belandt", klinkt het bezorgd bij de Serviër.