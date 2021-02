De vrees wordt bewaarheid: Vanaken en de volledige staf van Clement positief, Club NXT-trainer neemt over in Kiev

Het coronavirus houdt lelijk huis bij Club Brugge. Ook Hans Vanaken is niet aan een positieve test ontsnapt. Na eerdere positieve tests bij Denswil en Mitrovic was het bang afwachten in welke mate het virus verspreid zou geraken bij andere spelers en stafleden.

Gisterenvoormiddag werd de volledige Brugse A-kern en omkadering getest door UEFA voor afreis naar Kiev. Daar kwam onder andere uit dat Philippe Clement en zijn volledige technische staf besmet zijn met het coronavirus. Alle stafleden zitten dan ook in quarantaine. Goed nieuws voor De Ketelaere Dat geldt ook voor de besmette spelers Denswil, Mitrovic en... dus ook Hans Vanaken. Die laatste is als bijkomende positieve speler uit de testing uit Covid-19 gekomen. Wel goed nieuws was er voor Charles De Ketelaere: hij bleek negatief en mag afreizen naar Kiev. Net als Noa Lang, die zich ook niet goed voelde, maar negatief is. Gezien de gezondheidssituatie van de volledige staf bij Club Brugge zullen ook Club NXT-coach Rik De Mil en zijn assistent Tim Smolders de verplaatsing naar Oekraïne maken.