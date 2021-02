Club Brugge wil transfersom deels recupereren en vraagt vijf miljoen euro voor verhuurde spits

Michael Krmencik kwam bij Club Brugge nog nauwelijks in de plannen voor dus moest hij elders speelminuten vergaren. Momenteel lijkt hij zijn oude vorm in Griekenland teruggevonden te hebben. PAOK wil hem graag definitief overnemen, maar verschiet bij het horen van het dure prijskaartje.

Club Brugge betaalde vorig jaar maar liefst zes miljoen euro voor de Tsjech , maar overtuigen in het Jan Breydelstadion deed hij echter nooit. Michael Krmencik trof in vijftien competitiewedstrijden nauwelijks drie keer raak. Met de komst van Bas Dost werd hij helemaal overbodig in het elftal dus koos de spits voor een tijdelijk avontuur in Griekenland.

Bij PAOK doet hij het met vijf doelpunten in elf wedstrijden goed. Volgens Sportime wil de Griekse club de 27-jarige aanvaller dan ook dolgraag definitief overnemen. Club Brugge hoopt nog een groot deel van het betaalde geld te recupereren en vraagt een prijs van maar liefst vijf miljoen euro. De kans lijkt miniem dat zij dit bedrag gaan betalen.