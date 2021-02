CEO Pro League vraagt zich af waarom beslissing afgelasting niet meteen kon genomen worden: "Hoofdscheidsrechter moet controle uitvoeren"

Club Brugge zit met de gebakken peren na hun busreis naar Charleroi. Die had ook voorkomen kunnen worden als er vroeger een beslissing was genomen, vindt Pro League-CEO Pierre François.

Het veld in Charleroi werd als te gevaarlijk beschouwd door ref Lothar D'Hondt. “Alles hangt natuurlijk af van de interpretatie van de scheidsrechter. Hij beslist, dat is de wet van het spel. Ik stel vast dat er in Kortrijk vorige week gespeeld is en in Leuven vrijdagavond. Die velden waren ook niet helemaal bespeelbaar", klinkt het bij François in HLN.

Nicolas Laforge was rond de middag al een controle komen uitvoeren en zond toen een positief signaal naar de Carolo's uit. Hij dacht dat er gespeeld ging kunnen worden. "Ik heb wel een brief gestuurd naar het Referee Department om de dingen toch wat anders aan te pakken. Het kan niet zijn dat er om 12u30 zondagmiddag een scheidsrechter gestuurd wordt naar Charleroi die geen finale beslissing neemt én dat de wedstrijd - door een andere ref - om 16u30 wordt afgelast. Dat zijn onnodige verplaatsingen. Ik vind dat het de hoofdscheidsrechter moet zijn die de vroege controle uitvoert.”