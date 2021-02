Thomas Henry (OHL) met mooie woorden voor Club Brugge-speler: "Ik zal nooit venijnig tegen hem doen, je voelt dat het een mooie mens is"

Respect tussen tegenstanders in het voetbal, het bestaat nog. Zo heeft Thomas Henry heel mooie woorden in petto voor Club Brugge-verdediger Brandon Mechele. Every inch a gentleman!

Henry had na het eerste duel met Mechele onmiddellijk respect voor hem. "Brandon is iemand speciaal voor mij. Hij is de eerste verdediger die me bewust maakte van het niveauverschil tussen 1A en 1B. We speelden begin juli vriendschappelijk tegen Club en verloren met 4-1", vertelt hij in S/V Magazine.

"Niet uitzonderlijk eigenlijk, alleen raakte ik geen bal. Want Brandon is niet alleen groot en sterk maar ook slim. Ik kwam er toen echt niet aan te pas en dus wist ik: als ik een stap hoger wil zetten, zal ik mijn spel moeten veranderen, de ploeg iets anders bijbrengen, me aan dat soort spelers aanpassen."

Henry heeft het ook voor de mens achter de voetballer. "Wat ik het meest aan hem bewonder, is dat hij klasse heeft. Hoe venijnig ik op het veld ook kan zijn, met Brandon zal ik dat nooit doen, want hij verdient respect. We hebben nooit meer dan twee of drie minuten met elkaar gesproken op het veld, maar je voelt dat het een mooie mens is. Geen trash talking met hem, dat zou geen zin hebben."