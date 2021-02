Vercauteren blijft weinig wisselen bij Antwerp: "De beste oplossing"

Het was misschien toch wel enigszins opvallend: Frank Vercauteren wisselde ook op bezoek bij Standard maar twee keer. En dat ondanks een toch wel druk programma voor The Great Old de voorbije weken.

Negen wedstrijden in een maand, dat is toch wel een héél druk programma allemaal voor The Great Old. En toch: Frank Vercauteren blijft erg spaarzaam met zijn wissels.

Ook op Sclessin wisselde hij pas voor het eerst in minuut 85, toen Buta Gerkens kwam vervangen. In blessuretijd kwam pas de obligate tweede wissel (Ampomah voor Refaelov).

Beste oplossing

"Natuurlijk was het een bewuste keuze. Voor mij was het de beste oplossing om maar twee keer te wisselen", aldus Vercauteren.

"Anders had ik wel meer wissels gedaan uiteraard. Ik dacht oprecht dat dit de beste oplossing was." Er komen wel nog drukke weken aan voor The Great Old.