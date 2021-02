'Goedkope sterkhouder Antwerp kan miljoenen opleveren, aandacht uit diverse landen'

Bij Royal Antwerp FC zijn er een aantal spelers die echt wel helemaal tot wasdom zijn gekomen en exponentieel meer waarde hebben ondertussen.

Eentje daarvan is Abdoulaye Seck. Die werd ooit voor amper 20.000 euro in huis gehaald op De Bosuil, maar is ondertussen een veelvoud waard.

1 miljoen euro

Zijn marktwaarde wordt ondertussen op een miljoen euro geschat door Transfermarkt, maar eigenlijk mag verwacht worden dat de 28-jarige Senegalees nog meer kan opbrengen.

De centrale verdediger zou volgens Het Laatste Nieuws in ieder geval in de belangstelling staan van meerdere clubs. De sterkhouder ligt nog tot 2023 onder contract.