Goed nieuws voor de Belgen bij Borussia Dortmund

Enkel Axel Witsel blijft voorlopig nog aan de kant na zijn operatie aan de achillespees.

Borussia Dortmund neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Sevilla. Thomas Meunier zal naar verwachting meespelen.

De Rode Duivel is terug in de ploeg na zijn knieblessure en is "klaar om te spelen", zo liet zijn coach weten.

Op Thorgan Hazard kan hij nog niet rekenen voor het duel met Sevilla. Hij was out met een spierblessure, maar heeft ondertussen wel de groepstrainingen hervat.