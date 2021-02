Ayub Masika (ex- KRC Genk en Lierse) trekt naar Japanse club van Thomas Vermaelen

De 28-jarige aanvaller speelde de voorbije jaren bij het Chinese Beijing Renhe, maar deze zomer werd zijn contract er ontbonden. Hij zocht dus naar een nieuwe werkgever en moest daar een lange tijd op wachten, maar nu staat Vissel Kobe op het punt om hem aan te trekken. Bij de Japanse club is onder meer Rode Duivel Thomas Vermaelen actief. Daarnaast zal hij ook aanvoerder Andres Iniesta op het complex tegenkomen. Momenteel worden de laatste details afgerond. Het seizoen in J1 League begint op 27 februari.

Ayub Masika is ook een bekende naam uit het Belgisch voetbal. Hij doorliep de jeugdreeksen bij Anderlecht en Germinal Beerschot maar maakte zijn profdebuut voor KRC Genk. Daar kon de Keniaanse Belg zich nooit doorzetten waardoor hij naar Lierse vertrok, dat hem in 2017 voor een stevig bedrag rond de 1 miljoen euro aan Beijing Renhe verkocht.

Harambee Stars winger Ayub Timbe Masika is set to join Vissel Kobe FC in Japan.



