OHL-doelman maakte tot dusver de meeste reddingen dit seizoen in de Jupiler Pro League

De Pro League maakte vandaag via hun Twitter-account bekend dat Rafael Romo op dit moment de meeste reddingen in de Jupiler Pro League op zijn naam heeft staan. De OHL-doelman maakte tot dusver al 105 reddingen tijdens dit seizoen. Hij laat zo Waasland-Beveren-doelman Nordin Jackers achter zich die samen met Moeskroen-doelman Hervé Koffi op een gedeelde tweede staat. Beide keepers maakten dit seizoen al 93 saves.

De sterke prestaties van Romo werden eerder ook al opgemerkt door statistiekenbureau Opta. Zij verkozen de OHL-goalie tot Speler van de Maand in de Jupiler Pro League in december. Hij maakte in die maand 35 saves.

Opvallend is wel dat Romo ondanks de 105 reddingen die hij dit seizoen al maakte maar twee keer de nul wist te houden.

Rafael Romo is the goalie with the most saves in the #JPL (105) 🧤⚽



1️⃣ - Rafael Romo - 105

2️⃣ - Nordin Jackers - 93

3️⃣ - Hervé Koffi - 93

4️⃣ - Louis Bostyn - 88

5️⃣ - Mike Vanhamel - 74 pic.twitter.com/gVZgsmpKed