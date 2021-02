Kompany verwacht meer van winteraankoop: "Maar ik wil ook niet onrealistisch zijn. Het is hetzelfde verhaal als met Nmecha"

Zoals we deze week al meedeelden: Majeed Ashimeru is fit om te spelen en zal tegen KV Kortrijk tot de wedstrijdselectie behoren. De andere vraag die we ons moeten stellen: wat is Kompany straks van plan met Jacob Bruun Larsen?

Murillo is zondag geschorst en wordt zo goed als zeker vervangen door Sardella. Voor de rest is iedereen fit, ook Ashimeru. "Ik heb dat tot nu toe heel rustig gekaderd elke keer. Majeed had meer tijd nodig om volledig fit te geraken. Maandag heeft hij 75 minuten aan hoge intensiteit tegen OHL kunnen spelen en nu kan ik zeggen dat hij klaar is."

Dat kan al een serieuze kwaliteitsinjectie worden. Maar ook van Bruun Larsen wordt dat verwacht, maar de Deen heeft tot nu toe nog niet echt kunnen overtuigen. Kompany verwacht van zijn flankspelers loopacties in de rug van de verdediging én dat ze met een individuele actie iets kunnen creëren.

"Ik ben tevreden over zijn bereidheid om te leren en over zijn attitude", dribbelde Kompany even rond de vraag heen. "De verwachtingen zijn hoog, want hij komt van een Duitse topclub. Het is een beetje hetzelfde verhaal als Nmecha. Het zijn en blijven jonge spelers en ik wil daar niet onrealistisch in zijn. Ik wil ze tijd geven. Als we ze forceren gaat het niet veel sneller gaan."

Maar Kompany wil dus wel meer zien. "Ik zie in Jacob alles wat we in hem gezien hebben op de video's die we geanalyseerd hebben. Ik zie ook een speler die nog een beetje meer tijd nodig heeft. Het probleem is wel dat we geen tijd hebben..."