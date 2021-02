Centrale verdediger van KV Kortrijk breekt nog maar eens zijn neus: "Voor mijn positie is het normaal"

Aleksandar Radovanovic zit nog niet lang bij KV Kortrijk en op training heeft hij de voet van Pape Gueye al eens van dichtbij mogen bekijken. Hij probeerde een volley, maar raakte daarbij het hoofd van Radovanovic.

Aleksandar Radovanovic heeft een gebroken neus overgehouden aan het incident met Pape Gueye. Toch is het voor de centrale verdediger geen drama, want in filmpje op de Twitterpagina van KV Kortrijk legt hij uit dat hij het al vaker heeft meegemaakt.

"Het is al de vierde of vijfde keer", aldus de Serviër. "Voor mijn positie is het normaal, want als ik moet verdedigen, verdedig ik. Als centrale verdediger hoort een gebroken neus erbij. Het is geen probleem om met een masker te spelen."