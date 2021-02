Jorge Simao is teleurgesteld maar blijft strijdvaardig: "We zullen blijven knokken"

Moeskroen leed zaterdagavond een pijnlijke nederlaag in het kelderduel tegen Cercle Brugge. Het ging met 1-2 onderuit in eigen huis tegen Yves Vanderhaeghe en co. De mannen van Moeskroen-coach Jorge Simao moeten zich nu opmaken voor een spannende strijd tegen de degradatie.

Het had er helemaal anders kunnen uitzien voor Jorge Simao en zijn Moeskroen. Ze hadden de mogelijkheid om hun voorsprong op Cercle Brugge in de stand te vergroten tot zes punten, maar zijn uiteindelijk verzeild geraakt in een helse strijd tegen de degradatie samen met de Bruggelingen en Waasland-Beveren.

Nochtans knokte Moeskroen zich in extremis via de aansluitingstreffer van Lepoint in de extra tijd terug in de wedstrijd, maar hun slotoffensief kwam te laat. Cercle pakte de drie punten en Jorge Simao en co bleven met lege handen achter.

Vechtersmentaliteit

"Ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar niet in onze prestatie. We smeten ons deze wedstrijd, maar kregen er niets voor terug", vertelt de Moeskroen-trainer aan Sporza.

Aan de inzet zal het zeker niet gelegen hebben bij Moeskroen, ze gingen er voor de volle honderd procent voor en bleven strijden tot het bittere einde, zo zag ook Simao: "Ik zag een goede attitude en goede kansen, dus het is frustrerend dat we hier niet winnen. Ik verwacht dat we deze mentaliteit in de volgende matchen kunnen brengen. We zullen blijven knokken."

Zwaar programma

Ze proberen er de moed in te houden bij Moeskroen maar met het zware programma dat ze nog voor de boeg hebben zal het toch moeilijk worden om nog boven de degratiestreep te eindigen aan het einde van de reguliere competitie.