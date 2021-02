Football Leaks brengt rol van Mogi Bayat bij Anderlecht aan het licht: hij gebruikte de club voor vanalles en nog wat

Het is geen geheim meer dat Mogi Bayat bij Anderlecht ooit een prominente rol speelde. Herman Van Holsbeeck consulteerde hem op de duur bij praktisch elk dossier en Bayat had letterlijk de sleutels van de club. In een onderzoek van onder meer De Standaard werd duidelijk in welke mate.

Bayat gebruikte officiële stempels en papieren van Anderlecht voor privégebruik, nam van tijd tot tijd gewoon de telefoon op in het kantoor van Van Holsbeeck en kon 's nachts de deuren afsluiten. Ook had hij de macht om transfers te regelen en de club steunde op hem. Zo bleek ook in het dossier van Guillaume Gillet, die in 2015 uitgeleend was aan Bastia. Anderlecht wachtte op zijn centen en de advocaat van de club stuurde een mail naar Bayat: “Gezien onze uitstekende relaties, hebben we samen de tijdelijke transfer geregeld van onze Belgische international (...) aan belachelijke voorwaarden in verhouding tot de kwaliteiten van de speler. En dat om jou en Guillaume een plezier te doen", kwam De Standaard te weten. Om Bayat en zijn cliënt Gillet een plezier te doen, werd hij dus voor een appel en een ei uitgeleend.