Bongonda benoemt probleem bij Genk: "We vallen te diep en dat heeft met mentaliteit te maken"

Wat is dat toch met KRC Genk? Van de ploeg die zoveel lof kreeg, blijft weinig meer over. 8 op 24 en hun plaats in de top vier is zwaar in gevaar. Théo Bongonda ziet een gebrek aan mentaliteit.

Genk won zeven matchen op rij en werd al bestempeld als uitdager voor Club Brugge. Maar dat lijkt al lang vergeten. "Het is een kwestie van mentaliteit. Als álles lukt, dan is voetbal zo simpel. Tegen Anderlecht en Oostende komen we voor en verliezen we toch de wedstrijd. Om de een of andere reden sluipt er twijfel in de ploeg. En dat is niet nodig, want ik herinner mij hier nog de wedstrijd tegen Antwerp. We komen vroeg achter, maar we knokken wel terug en spelen de beste match van het seizoen", zucht hij in HLN.

En dan komen we terug op het eerder genoemde probleem. "Mentaliteit is alles en ik denk dat we wat dat betreft terug moeten naar de basis. Als we goed zijn, zijn we écht goed. Maar bij ons wordt een mindere periode snel een écht slechte periode. We vallen te diep en dat heeft met mentaliteit te maken. Ik vind dat jammer, op een bepaald moment waren we één van de beste voetballende ploegen van België. Zelfs nu is er nog niets verloren, maar je voelt dat er iets niet klopt."