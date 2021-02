Wat gebeurde er met de laatste kampioenenploeg van Anderlecht?

18 mei 2017, de laatste keer dat RSC Anderlecht zich tot kampioen van België kon kronen. Drie en een half jaar kijken we terug naar de basiself die toen de titel pakte op Charleroi.

Franck Boeckx: In het seizoen 2016-2017 begint Boeckx als tweede doelman, na Davy Roef. Pas eind november maakt hij zijn eerste speelminuten van het seizoen, in een 7-0 overwinning tegen Moeskroen. Sindsdien was Boeckx niet meer weg te denken uit het doel van Anderlecht en speelde hij elke wedstrijd, op de Europa League na, want daar kreeg de gehuurde Rubén Martínez zijn kans. Door aanhoudende problemen met zijn rug moest 'Franck de Tank' op 33-jarige leeftijd een einde maken aan zijn profcarrière. Sindsdien is hij doelmannentrainer bij de jeugd van Anderlecht.

Dennis Appiah: Appiah kreeg als rechtsachter bakken kritiek over zich heen tijdens zijn periode bij Anderlecht. Er werd vaak gelachen met het niveau van zijn voorzetten. Toch kon hij in het kampioensjaar 24 wedstrijden bij elkaar voetballen. In 2019 verkocht Anderlecht zijn Franse rechtsachter aan FC Nantes. In totaal maakte Anderlecht meer dan 2 miljoen euro verlies op Dennis Appiah. Momenteel speelt de 28-jarige rechtsachter nog steeds bij Nantes. Dit seizoen speelde hij al 13 wedstrijden in de Ligue 1 en was hij goed voor 2 assists.

Uroš Spajić: Spajić was heel het seizoen lang een vaste waarde in de basiself van Anderlecht. Hij wist ook één keer te scoren in de competitie. In de zomer van 2018, een jaar na de titel, werd de Servische centrale verdediger voor een bedrag van 6 miljoen euro verkocht aan het Russische Krasnodar. Dit seizoen wordt hij gehuurd door het Nederlandse Feyenoord, waar hij meestal in de basis staat.

Kara Mbodj: De Senegalese verdediger vormde met Spajić het vaste centrale duo bij Anderlecht. Als hij niet speelde, werd zijn plek ingenomen door Bram Nuytinck, die nu al enkele jaren bij Udinese speelt. Kara werd in de zomer van 2015 door Anderlecht bij Racing Genk weggeplukt voor drie miljoen euro en in 2019 door het Qatarese Al-Sailiya SC transfervrij opgepikt. Momenteel speelt de 31-jarige centrale verdediger er nog steeds. Dit seizoen wist hij al twee keer te scoren.

Ivan Obradovic: In 2015 kocht Anderlecht Obradovic weg bij KV Mechelen voor 2,5 miljoen euro. In het begin van het kampioensjaar werd de linksachterpositie bekleed door de pijlsnelle Frank Acheampong. Momenteel speelt hij in China bij TJ Teda. In zijn laatste seizoen bij Anderlecht (2019-2019) kon Obradovic niet meer brengen wat van hem verwacht werd. Coach Vanhaezebrouck selecteerde hem nog amper voor de wedstrijdselectie. Aan het einde van dat seizoen verliet hij de club transfervrij voor een Pools avontuur bij Legia Warschau, waar hij een seizoen later ook weer vertrok. Tegenwoordig speelt de 32-jarige verdediger bij Partizan Belgrado in zijn thuisland, Servië.

Youri Tielemans: Tielemans ontpopte zich de voorbije twee seizoenen tot vaste waarde in de Premier League. De 23-jarige centrale middenvelder heeft steeds zijn plekje in de basis bij Leicester City, maar ook bij de Rode Duivels is hij een belangrijke pion geworden. Met een geschatte waarde van om en bij de 50 miljoen volgens Transfermarkt.nl, heeft hij het het verst geschopt van de hele kampioensploeg. In zijn laatste jaar bij Anderlecht ging hij de wereld rond met zijn wereldgoals op KV Oostende.

Leander Dendoncker: Na het kampioensjaar bleef Dendoncker nog één seizoen bij Anderlecht. Dendoncker speelde niet zijn beste seizoen en aasde op een transfer. Op het einde van het seizoen had hij die ook beet. Dendoncker vertrok naar Wolverhampton dat een kleine 14 miljoen euro neerlegde voor de Belg. Bij de Wolves staat hij nu meestal in de basis. Met een marktwaarde van 32 miljoen is hij zeker en vast niet slecht bezig. Wordt hij de vervanger van Axel Witsel op het EK deze zomer?

Adrien Trebel: De enige speler die in de kampioenswedstrijd op Charleroi op het veld stond en nu nog steeds bij Anderlecht speelt is de Franse middenvelder Adrien Trebel. Dit seizoen scoorde hij twee keer en gaf hij twee assists in 9 wedstrijden. De 29-jarige Trebel was dit seizoen lang uit met een blessure aan de knie.

Sofiane Hanni: In het seizoen dat Anderlecht kampioen werd, bezorgde Hanni de Brusselaars op een prachtige wijze de driepunter tegen KV Oostende in de play-offs. Hij was kapitein van de ploeg en speelde in dat ene seizoen maar liefst 55 wedstrijden met Anderlecht waarin hij in totaal 13 keer kon scoren en 19 assists gaf. Het seizoen daarop speelde hij nog tot nieuwjaar in onze competitie, maar hij ging daarna zijn geluk beproeven bij Spartak Moskou, dat hem voor 8 miljoen op de kop tikte. Sinds de zomer van 2019 verruilde hij zijn Russisch avontuur voor Al-Gharafa SC in Qatar. Daar speelt de 30-jarige Algerijn nu nog steeds. Dit seizoen gaf hij er al acht assists en scoorde hij drie keer.

Alexandru Chipciu: Chipciu was samen met Stanciu een van de twee Roemenen die Anderlecht in de zomer van 2016 aantrok. De rechterflankaanvaller kon in het kampioensjaar 13 assists afleveren en zes keer scoren, waarvan zijn pareltje op Gent veruit de mooiste is. In het seizoen 2018-2019 werd hij verhuurd aan het Tsjechische Sparta Praag met een aankoopoptie van ongeveer twee miljoen euro. Deze lichtten de Tsjechen niet, en zo kwam hij nog een half seizoen terecht bij Anderlecht dat hem in de winter liet vertrekken naar het Roemeense CFR Cluj. Daar brak de 31-jarige Chipciu nog geen potten, maar mag hij wel nog regelmatig starten.

Lukasz Teodorczyk: In zijn eerste seizoen bij Anderlecht ontpopte de Poolse spits zich meteen tot publiekslieveling. Hij wist maar liefst 30 te scoren in 53 wedstrijden, waaronder 22 in de competitie. Hij kroonde zich hiermee tot topschutter van de Jupiler Pro League. De carrière van de Pool leek geherlanceerd, maar na het kampioensjaar wist Teodorczyk zijn vorm van het seizoen daarvoor nooit meer terug te vinden. Anderlecht liet hem in de zomer van 2018 vertrekken naar Udinese. In zijn eerste seizoen in de Serie A had Teo last van een Hernia. Hij kreeg wel enkele invalbeurten, maar kon daarin slechts één keer scoren. Dit seizoen werd hij met toeters en bellen teruggehaald naar de Jupiler Pro League door Charleroi. Bij de Carolo's kon Teodorczyk ook nog niet overtuigen. Hij stond nog niet in de basis en scoorde slechts één doelpunt (tegen Westerlo in de beker). De Pool die Anderlecht ooit kampioen maakte op Charleroi, zit er nu op de bank. Het contrast kan niet groter zijn.