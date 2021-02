Opnieuw een heikel punt: "Zo'n veld is onvoorstelbaar" vs "Van de tegenstander die het veld is een partner maken"

Zulte Waregem boekte tegen Standard in eigen huis een nuttige en belangrijke zege in de strijd om play-off 1. Na de match viel er uiteraard ook weer een en ander te vertellen over de staat van het veld aan de Gaverbeek.

"We wilden uiteraard voetbal spelen, maar op dit veld is dat heel moeilijk uiteraard", aldus Gojko Cimirot na de 3-2 nederlaag aan de Gaverbeek. "W hebben dan maar de lange bal geprobeerd, maar het is niet gelukt uiteindelijk."

Een gevoel dat ook leefde bij coach Mbaye Leye: "Misschien had ik kunnen winnen als het veld goed was, want eigenlijk is dit is geen bespeelbaar veld voor 1A. Je moet het er mee doen, maar eigenlijk is het onvoorstelbaar."

Misschien wordt het nog sneu in de eindafrekening

Francky Dury van zijn kant ziet dan weer stilaan de voordelen van het veld in het Regenboogstadion: "Ik wil niet meer over terrein praten. Natuurlijk doe je dat ook minder als het beter gaat."

"We wilden van onze tegenstander dat het veld is, onze partner maken. Misschien wordt het in de eindafrekening nog sneu dat we zoveel punten op dit veld zijn verloren in enkele wedstrijden zoals die tegen Beerschot bijvoorbeeld."