Transfer Trebel blijft als een financieel zwaard van Damocles boven Anderlecht hangen: immense som tekengeld

Adrien Trebel is hondstrouw als het aankomt op Mogi Bayat. Toen de makelaar in de gevangenis belandde was hij ook één van de eersten om zijn steun uit te spreken en ook te laten zien. Je zou voor minder als je de cijfers ziet die hij op zijn bankrekening kreeg dankzij Mogi.

Nog voor Marc Coucke en Luc Devroe hem de bewuste contractverlenging gaven die hem de best betaalde speler ooit maakten van Anderlecht, had Trebel al serieus gecasht bij paars-wit. Toen hij Standard wou verlaten, viel zijn keuze al snel op Anderlecht. De Standaard kon de gelekte Football Leaks-documenten inkijken en daar staat een heel hoofdstuk over de bewuste transfer in. Zo zou Trebel bovenop zijn loon tekengeld gekregen hebben voor 3,3 miljoen euro. Dat was fiscaal interessanter voor de speler dan een hoger loon.