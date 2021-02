Nieuwe CEO Anderlecht ontkent geruchten: "Ik ben geen supporter van Standard"

Jos Donvil is intussen al vijf maanden aan de slag bij Anderlecht. Eerst als operationeel directeur, nu als CEO. Bij Eleven Sports heeft hij zijn eerste interview gegeven en daarin ontkent hij fan te zijn van Standard.

Want dat dook bij de supporters toch af en toe op. Donvil was regelmatig te zien op matchen van de Rouches en poseerde ook met een sjaal van Standard. "Als CEO van BASE, die sponsor waren van Standard, was het normaal dat ik dikwijls op de matchen was", geeft hij aan.

"Maar er is een verschil tussen sponsor zijn van een club en er supporter van zijn. Ik ben ook dikwijls naar Zulte Waregem gaan kijken omdat we er ook sponsor waren. Maar toen Wouter Vandenhaute me vroeg om naar Anderlecht te komen, heb ik geen seconde geaarzeld."