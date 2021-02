Veel kritiek op Twitter, maar Gano werd wel 'Man van de Match': "Met voorzetten zal hij altijd scoren"

Als u gisteren de sociale media volgde tijdens de match tussen Anderlecht en KV Kortrijk gaat u niet veel goeds tegenkomen over Zinho Gano. En toch werd hij verkozen tot 'Man van de Match'.

Gano wrong in de openingsminuten een dot van een kans de nek om. Daarna zorgde hij echter steeds voor gevaar en volgde telkens de juiste looplijnen. "Hij mag dan niet het typevoorbeeld van een counterspits zijn, het was wel knap hoe hij de 0-2 koelbloedig voorbij Wellenreuther legde. Zo zit Gano toch al aan drie goals in vijf wedstrijden", aldus Gert Verheyen in Het Nieuwsblad.

Gano heeft er een moeilijke periode opzitten bij Antwerp en Genk, maar komt nu boven water. "Als basisspeler is Gano toch een garantie op goals. Zorg dat hij aanvoer en voorzetten krijgt en hij zal altijd zijn doelpunten maken.