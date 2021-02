Hangt er een zwaard van Damocles boven het hoofd van de duurste uitgaande spelers van Club Brugge?

De laatste jaren heeft Club Brugge serieus gecasht voor enkele uitgaande transfers. We bekijken waar de top 8 duurste uitgaande transfers van Club nu momenteel zitten en of ze geslaagd of gefaald zijn bij hun nieuwe clubs.

1. Wesley - 25 miljoen: In de zomer van 2019 verliet Wesley Club Brugge na drie en een half jaar. Met 38 doelpunten en 14 assists in 130 wedstrijden bij de Bruggelingen was hij op de radar gekomen van Aston Villa. De Engelse club legde 25 miloen euro op tafel voor de Braziliaanse spits, wat toen hun duurste aanwinst ooit was.

In Wesley's eerste seizoen in de Premier League kwam hij 21 keer aan de bak in de competitie en maakte hij vijf doelpunten. In de EFL Cup speelde hij ook één wedstrijd en scoorde hij een doelpunt. Op 1 januari 2020 liep Wesley een zware knieblessure op in de wedstrijd tegen Burley. Meer dan een jaar later is Wesley nog steeds aan zijn comeback bezig. De Braziliaanse spits traint nog niet mee met de groep, maar werkte wel al individuele trainingen af. Het is te vroeg om hem af te schrijven, maar met Ollie Watkins heeft hij er deze zomer een stevige concurrent bijgekregen die al 10 keer scoorde in de Premier League dit seizoen.

2. Arnaut Danjuma - 18 miljoen: De Nederlandse linksbuiten verliet, net als Wesley, Club Brugge in de zomer van 2019. Bournemouth haalde Danjuma naar Engeland voor 18 miljoen euro. Bij Club Brugge had hij zes goals gemaakt en vier assists gegeven in 25 wedstrijden. Bij NEC, waar Club Brugge hem vandaan haalde, had hij betere statistieken laten optekenen. Danjuma maakte wel een heel mooi doelpunt in de Champions League tegen Atletico Madrid. Dat deed zijn prijs waarschijnlijk wel meteen wat stijgen.

18 miljoen voor de 22-jarige flankaanvaller leek zeer veel te zijn, en dat bleek ook. Volgens Transfermarkt zou Danjuma's marktwaarde om en bij de 10 miljoen moeten liggen, acht miljoen minder dan dat Bournemouth in der tijd voor hem betaalde. Danjuma zakte vorig jaar met Bournemouth naar de Championship. In het jaar dat hij met Bournemouth in de Premier League speelde kon Danjuma niet scoren en geen assist afleveren. In de Engelse tweede klasse is Danjuma nog steeds geen basisspeler. Hij heeft ongeveer de helft van de minuten gemaakt dit seizoen en heeft zes keer gescoord. Voorlopig kunnen we dus niet spreken van een geslaagde transfer.

3. Krépin Diatta - 16 miljoen: De Senegalese flankaanvaller werd verkocht aan Monaco tijdens de afgelopen wintermercato. Bij de Monegasken kon hij in zes wedstrijden nog geen doelpunt maken of geen assist geven. Gisteren moest hij heel de wedstrijd lang toekijken van aan de zijlijn hoe zijn Monaco met 0-2 ging winnen op PSG. Het is natuurlijk veel te vroeg om een oordeel te vellen over deze transfer. Diatta is een geweldig talent en het is te hopen dat hij hem in de Ligue 1 volledig kan ontplooien.

4. José Izquierdo - 15 miljoen: De Colombiaan 'Joske' Izquierdo speelde drie jaar lang voor Club Brugge. Hij groeide in die drie jaar uit tot absolute publiekslieveling. Hij was goed voor 38 doelpunten en deelde ook nog 19 assists uit in 117 wedstrijden. De snelle Colombiaanse flankspeler won in 2017 zelfs de Gouden Schoen. In de zomer van 2017 plukte Brighton hem voor 15 miljoen weg bij Club.

Het eerste seizoen voor Izquierdo in de Premier League ging vrij goed. Hij speelde zowat alles en kon vijf keer scoren en twee assists geven. In zijn tweede seizoen in Engeland stond Izquierdo slechts negen keer aan de aftrap. Dat had vooral te maken met aanhoudende problemen met zijn knie. Hij kon in een heel seizoen ook geen doelpunt maken. Zowel vorig seizoen als dit seizoen kwam Izquierdo niet meer aan spelen toe. De Colombiaan zijn carrière leek wel voorbij na aanhoudend blessureleed. Zijn marktwaarde kelderde dan ook naar ongeveer 6,5 miljoen.

Sinds deze maand zit Izquierdo aan het einde van zijn lange revalidatie. Kij kon al een uur spelen in een trainingswedstrijd. In de winter waren er al enkele Belgische clubs geïnteresseerd om Izquierdo terug te halen naar het land waar hij volledig doorbrak. Zijn contract loopt eind dit seizoen af, dus wie weet zien we hem binnenkort terug op de Belgische velden om zijn carrière te herlanceren.

5. Marvelous Nakamba - 12 miljoen: Bij Club Brugge was Nakamba een vaste waarde als defensieve middenvelder. In de zomer van 2019 haalde de Engelse club Aston Villa de Zimbabwaan weg bij Brugge voor de aardige som van 12 miljoen euro.

Vorig seizoen stond Nakamba nog regelmatig aan de aftrap bij Aston Villa, maar dit seizoen is hij helemaal verdwenen. Hij speelde slechts in zeven wedstrijden en maakte nog maar 283 minuten vol. De 27-jarige Nakamba, die nog tot 2024 onder contract ligt bij Aston Villa, lijkt op een dood spoor te zitten in de Premier League.

6. Carlos Bacca - 10 miljoen: De Colombiaanse spits, Carlos Bacca, streek in 2012 neer in België. Hij had toen enkel nog maar ervaring in zijn thuisland, Colombia. Club betaalde anderhalf miljoen voor de spits. Bij Club liet hij in anderhalf jaar tijd geweldige statistieken optekenen. In 54 wedstrijden kon hij 31 keer scoren en gaf hij ook 15 assists.

In de zomer van 2013 kwam het grote Spaanse Sevilla hem voor 10 miljoen halen in Brugge. Hij speelde er twee seizoenen en werd een grote naam in het Spaanse voetbal. Bij Sevilla maakte hij op twee seizoenen tijd maarliefst 49 doelpunten. In 2015 kon Sevilla cashen. Ze verkochten de Colombiaanse spits door aan AC Milaan voor een bedrag van 33,3 miljoen euro.

Ook in zijn eerste seizoen in Italië vond Bacca de weg naar het doel blindelings. Hij schoot 18 keer raak in de competitie en maakte er ook twee in de Coppa Italia. In zijn tweede seizoen ging het iets minder. Hij maakte 14 doelpunten in 34 wedstrijden en daarop besloot AC Milan hem te verhuren aan Villareal dat een huurvergoeding betaalde van 2,5 miljoen voor de spits. Bacca overtuigde het bestuur van Villareal tijdens dat jaar van zijn kwaliteiten.

Villareal kocht na de huurperiode de toen al 31-jarige Colombiaan weg bij AC Milaan voor 7 miljoen euro. Bij Villareal speelde hij inmiddels al in 130 wedstrijden en kon hij 38 keer scoren. Dit seizoen wordt Bacca vooral gebruikt als invaller. Hij is nu al 34 jaar oud en zit stilaan aan het einde van zijn carrière.

7. Obbi Oulare - 8,23 miljoen: In 2015 werd de toen 19-jarige Oulare aangetrokken door Watford voor een aanzienlijk bedrag. Hij had bij Club Brugge nog maar negen doelpunten als prof achter zijn naam staan, maar toch was de Engelse club overtuigd van zijn kwaliteiten. Hij was toen de zevende duurste speler dat de Engelse club ooit kocht.

Bij Watford speelde hij in zijn eerste seizoen maar vijf minuten in de Premier League en in de FA Cup kreeg hij er ook maar 45. Het seizoen daarop werd hij door Watford bij Zulte Waregem gestald voor een jaar. Ook bij Zulte speelde Oulare niet veel. Op een half jaar tijd kreeg hij slechts 84 minuten speeltijd en zo besloot Watford hem in de winterstop opnieuw te verhuren, nu aan Willem II. Bij de Nederlandse eerste klasser mocht hij 11 wedstrijden spelen, scoorde hij drie keer en leverde hij ook drie assists af.

In het seizoen 2017-2018 werd Oulare uitgeleend aan Antwerp. In totaal miste hij 16 wedstrijden door blessureleed. Als hij beschikbaar was stond hij wel in de basis of viel hij in. In 16 wedstrijden scoorde hij drie keer en gaf hij één assist. In de play-offs kwam hij niet meer aan de bak, mede door een operatie.

In 2018-2019 was Standard aan de beurt. De Luikenaars huurden Oulare voor een jaar van Watford. Door een operatie in het seizoen ervoor liep hij een trainingsachterstand op en speelde hij in het begin van het seizoen niet. Bij zijn eerste basisplaats in december scoorde hij meteen, maar hij liep een paar dagen later ook een scheenbeenbreuk op tijdens een invalbeurt in de Europa League. Aan het einde van het seizoen besloot Standard toch 3,4 miljoen neer te leggen voor de spits en zo verloste ze Oulare van zijn Engelse werkgever.

Vorig seizoen mocht Oulare redelijk veel invallen. Hij stond ook enkele keren in de basis. Uiteindelijk speelde hij in 14 competitieduels en scoorde hij twee keer. Dit seizoen viel hij nog steeds regelmatig in. Ook dit seizoen maakte hij al twee doelpunten. Toch dateert zijn laatste selectie al van 20 december. Sindsdien krijgt Oulare weer geen kansen meer bij Standard en lijkt ook aan het huwelijk tussen de Luikenaars en Oulare een einde te komen. Een vriend van hem, Senna Miangue, verklaarde in de MIDMID-podcast van Friends of Sports dat Oulare het mentaal heel zwaar heeft.

8. Anthony Limbombe - 8 miljoen

Anthony Limbombe is een jeugdproduct van KRC Genk. Na een mooie periode bij de Limburgers, lieten ze de flankaanvaller gaan naar NEC. Bij NEC overtuigde het jonge talent iedereen van zijn kunnen en werd zo voor 2,5 miljoen gekocht door Club Brugge in 2016. In twee seizoenen tijd maakte Limbombe zeven doelpunten en gaf hij twaalf assists.

Dat overtuigde de directie van Nantes om hem in 2018 over te nemen voor een slordige 8 miljoen euro. Bij Nantes kon Limbombe nooit bevestigen en verdween hij stilletjes aan uit de selectie. Twee en een half jaar later maakt de recordaankoop van de Franse club geen minuut meer. Dit seizoen was hij lang uit met een blessure aan zijn adductorspier, maar daar is hij ondertussen van hersteld. Of Limbombe ooit nog in de gratie komt bij Nantes is nog af te wachten, maar het lijkt toch dat Limbombe dringen weg moet bij de Franse club als hij nog wil spelen.