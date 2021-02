🎥 Felipe Avenatti duidelijk over zijn doel bij Antwerp: "Statistieken blijven belangrijk voor een aanvaller"

Antwerp zocht afgelopen wintermercato haastig naar een extra aanvaller. Uiteindelijk kozen ze voor de komst van Felipe Avenatti. De Uruguayaan wordt gehuurd van Standard met een aankoopoptie. Bij de Rouches kwam hij niet meer in de plannen voor en verdween hij zelfs naar de B-kern.

Er werden dan ook heel wat vragen gesteld bij de komst van de 27-jarige aanvaller naar Antwerp. Vorige week was hij wel meteen trefzeker in de Europa League tegen Rangers: "Ik heb twee jaar niet veel gespeeld, maar op de Bosuil hoop ik de mensen te laten zien wat ik waard ben. Ik wil zoveel mogelijk spelen en scoren. Statistieken blijven enorm belangrijk voor een aanvaller", vertelde de nieuwkomer in een interview met zijn club.

De Uruguayaan beschrijft zichzelf als een targetspits. Iemand die graag voorzetten voorgeschoteld krijgt en probeert mee te helpen aan de opbouw van het spel want: "Als ik dertig minuten geen bal raak word ik agressief". De huurling is alvast blij met de spelersgroep waar hij is terechtgekomen: "Het is een enorm sociale groep. Ze babbelen over alles, zowel over het voetbal als andere zaken. Dat is belangrijk als je van een ver land komt, zo voel je hier niet eenzaam."