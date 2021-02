KV Kortrijk mist enkele cruciale pionnen voor belangrijke derby

Slecht nieuws voor KV Kortrijk. Het won dan wel de wedstrijd in het Lotto Park, maar ondertussen zijn er enkele belangrijke namen uitgevallen in de voorbereiding voor de derby tegen Zulte Waregem.

Dit weekend staat er de derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem op het programma. Het zal een intense wedstrijd worden, KVK won in het Lotto Park en tankte het nodige vertrouwen. Essevee daarentegen speelt plots weer mee voor een plek in de play-offs.

Voor trainer Luka Elsner is het zijn eerste derby aan het roer van de Kerels, maar hij zal meteen moeten sleutelen aan zijn elftal. Zo liep Gilles Dewaele volgens Het Nieuwsblad een verreking op aan de mediale band. Hij is enkele weken out. Ook Trent Sainsbury, zondag nog doelpuntenmaker tegen Anderlecht, zit na zijn vijfde gele kaart een schorsing uit.