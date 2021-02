Slecht nieuws voor jonge Duivels: UEFA last EK's voor zowel mannen als vrouwen onder de 19 jaar af

Het coronavirus gooit opnieuw roet in het eten van de sportevenementen. De Europese kampioenschappen bij zowel de mannen als de vrouwen onder de negentien jaar worden afgelast. Vorig jaar gebeurde dat ook al eens, ook het EK voor de U17's werden eerder al geannuleerd.

Dat heeft de UEFA dinsdag via de officiële bekendgemaakt: Het is jammer dat er in het huidige seizoen geen jeugdcompetities kunnen plaatsvinden, maar men moet in de deze omstandigheden voorrang geven aan de gezondheid en veiligheid van jonge sporters."

Bij de mannen zaten de jonge Duivels in de eerste kwalificatieronde in een groep met ondermeer Spanje, Finland en Faeröer. De Belgische U19-meisjes zaten dan weer in een kwalificatiegroep met Zweden, Azerbeidzjan en Cyprus.