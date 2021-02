Wie staat er donderdagavond tegen Rangers in doel bij Antwerp?

Zondag viel Beiranvand voor de tweede wedstrijd op rij met een blessure uit. Geraakt hij speelklaar voor donderdag of zal De Wolf het Antwerpse doel verdedigen?

Trainer Vercauteren gaf mee dat Beiranvand last heeft van een contusie aan de dij. De blessure valt mee en normaal zou de Antwerpse doelman binnen enkele dagen weer fit moeten zijn.

Of hij Rangers haalt op donderdag is nog niet duidelijk. Lukt dat niet, dan komt De Wolf normaal in doel te staan. Hij is de tweede doelman op de Europese lijst van The Great Old.

Ook Butez lijkt stilaan weer speelklaar te geraken, ook al werd er bij zijn enkelblessure begin januari geopperd dat hij voor drie maand out zou zijn. Maandag werkte hij samen met de andere doelmannen een training af en vandaag sluit hij normaal aan bij de groep.