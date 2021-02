🎥 'Forza Essevee' levert unieke beelden na overwinning Zulte Waregem tegen Standard: "Hadden het beloofd aan de fans"

Zulte Waregem is aan een prima reeks bezig. Zaterdag volgt bovendien ook nog eens de altijd belangrijke uitwedstrijd in de Vlasico bij KV Kortrijk. En dus worden ook de fans niet vergeten in moeilijke tijden.

De supporters zaten vorige week samen met Francky Dury en de club om toch voor extra betrokkenheid te zorgen in aanloop naar de derby tegen KV Kortrijk, maar ook in het algemeen om de binding tussen fans en club te behouden. In coronatijden is het niet altijd makkelijk, maar onder impuls van onder anderen een SLO wil men de voeling tussen fans en club bewaren en/of in de toekomst aanscherpen.

En dus werd er na de zege tegen Standard nog eens als vanouds een "Forza Essevee" gehouden met de spelers van Zulte Waregem. Zonder supporters heeft dat natuurlijk niet helemaal hetzelfde effect als bij een normale wedstrijd, maar toch.

Het toont ook aan dat de spelers hun fans ook duidelijk missen en er nog het beste willen van maken dit seizoen. Gianni Bruno en Damien Marcq waren de voorzangers met megafoon van dienst. Het leverde unieke beelden op die we graag met u deelden.

Ook Francky Dury had er wel een en ander over te zeggen: "Het werd me inderdaad gevraagd om dat te doen en ik had stil beloofd het te doen als we wonnen. Zoiets kan je natuurlijk niet op voorhand organiseren, dus het was een beetje improvisatie. Ik ben tevreden met alles wat op en naast het veld werd getoond, groepsgeest vorm je door te winnen."