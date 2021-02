Bondsvoorzitter Bayat over Football Leaks, waarin ook zijn broer wordt genoemd: "De KBVB heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen"

Mehdi Bayat riep gisteren de pers samen om te spreken over de situatie bij zijn club Charleroi. Onvermijdelijk kwamen er echter ook vragen over de documenten van Football Leaks.

Football Leaks laat ook een weinig positief beeld zien van wat er allemaal gebeurde in het Belgische voetbal. Ook broer Mogi wordt daarin regelmatig genoemd. "Wij hebben niet op de artikels van Football Leaks gewacht om actie te ondernemen en een strikte reglementering in te voeren in België", reageerde hij. "De KBVB, de Pro League, de bestuurders... iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. De zaken zijn klaar en duidelijk."

Er wordt ook gesproken over een examen om makelaar te kunnen worden. "Ik ben de eerste om te zeggen dat er een stop moet komen aan mensen die van de ene dag op de andere zeggen: 'ik word spelersagent'. De FIFA is daar iets voor aan het uitwerken. Dat zal snel komen en misschien moeten er examens afgelegd worden."