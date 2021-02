Na jarenlange dominantie ziet Celtic nu rivaal naar landstitel swingen: coach trekt zijn conclusies

Lennon is sinds 2019 trainer bij Celtic Glasgow en volgde destijds Brendan Rodgers op, die voor een overstap naar de Premier League stond bij Leicester City. Celtic domineerde al jaren in Schotland en dat ging onder Lennon gewoon door.

Onder de Noord-Ier werd Celtic nog twee keer kampioen, veroverde het tweemaal de beker en één keer de League Cup. Tot daar de prijzen uit zijn tweede passage bij de traditieclub. Lennon coachte de ploeg, bekend van zijn groen-witte kleuren, al van 2010 tot 2014.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.



We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.