Rustige Fan Board bij Anderlecht: Donvil geeft antwoord op vragen en grieven

Gisterenavond zat het Fan Board van Anderlecht voor een eerste keer samen met de nieuwe CEO, Jos Donvil. Die moest de gemoederen wat bedaren, want er was - uiteraard - wel onvrede over de recente resultaten.

De Fan Board - die trouwens al langer gepland stond - verliep constructief. Donvil legde in duidelijke en rustige bewoordingen uit waar ze naartoe willen en hoe de club ervoor staat. Hij vroeg dan ook geduld aan de supporters. De zeven leden van de Fan Board maakten de grieven van hun leden over en Donvil beantwoordde die allemaal. Het werd een rustige vergadering. Toch zijn ze in Anderlecht op hun hoede moest het zondag verkeerd aflopen in Luik. De politie houdt de sociale media in het oog.