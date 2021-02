Charleroi maakt drastische beslissing na uitgestelde wedstrijd: nog enkele jaren problemen mogelijk?

Sporting Charleroi is werk aan het maken van de toekomst. En dat kan de komende jaren nog zijn gevolgen hebben.

De Carolo's zijn van plan een nieuwe grasmat aan te leggen na de moeilijke maanden die het veld te verduren kreeg.

Tijdens de interlandbreak van de Rode Duivels in maart zal een nieuwe, hybride grasmat worden geïnstalleerd op Mambourg.

Geen veldverwarming

Veldverwarming? Die komt er niet meer, weet Het Laatste Nieuws. In 2024 moet er een overdekt stadion staan in Charleroi en dus gaat men er niet meer in investeren.

Onlangs werd de match tussen de Zebra's en Club Brugge nog uitgesteld door het winterweer. Ook de komende jaren moet elke winterprik dus nog met argusogen worden gevolgd.