Kleedkamerhumor met Jelle Van Damme: "Je moest Bousouffa zien gaan"

Jelle Van Damme heeft zijn voetbalschoenen aan de haak gehangen. De voormalige Rode Duivel stond niet alleen bekend als bikkelharde verdediger, maar ook als één van de sfeermaker in de groep. Maar wat waren nu zijn beste grappen?

“Ik ga de adrenaline van een wedstrijd missen”, valt Jelle Van Damme met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “Maar ook de kleedkamer. Ik was altijd een sociale jongen en heb overal vrienden gemaakt. En dat gaat samen met de nodige grappen en grollen.” (lacht)

Achteraf gezien kwamen zijn beste grappen uit zijn tijd bij RSC Anderlecht. “Ik heb eens een duif in het kastje van Mbark Bousouffa gestopt. Toen hij uit de douche en zijn kleren wou pakken vloog dat beestje er natuurlijk meteen uit. Je moest hem zien gaan.”

© photonews

“Jonathan Legear heb ik ook eens goed liggen gehad. Hij kwam al een tijdje met een Mini Cooper naar de training en we vonden er niet beter op dat die wagen met enkele jongens op te tillen en in een container te stoppen. Hij heeft hem uiteindelijk gevonden, maar kreeg hem er niet meer uit.”