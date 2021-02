Nooit een echte kans in Jupiler Pro League gekregen, maar nu met waanzinnige statistieken al aan 100 goals in Nederland

In de Belgische competitie kreeg hij nooit een écht volwaardige kans, maar ondertussen zit een aanvaller wel al aan 100(!) goals in de Nederlandse Keukenkampioen Divisie. En ook dit seizoen legt hij waanzinnige cijfers voor.

Robert Mühren leek enkele jaren geleden Zulte Waregem aan doelpunten te kunnen gaan helpen, maar in de Jupiler Pro League kon hij niet meteen aarden en verder dan twee goals in dertien wedstrijden voor Essevee raakte hij niet.

De Nederlandse spits werd dan ook veelvuldig uitgeleend aan Sparta Rotterdam, NAC Breda en de voorbije twee seizoenen aan SC Cambuur. Bij dat team heeft hij de weg naar doel wel héél erg vlot gevonden. Zo zit hij aan meer dan 50 goals ondertussen in twee jaar.

25 goals, 6 assists

Dit seizoen legde hij al 25 goals (en zes assists) in het mandje voor zijn Nederlandse club, waarmee hij uiteraard bovenaan alle statistiekenlijstjes staat. Het blijft enigszins gek dat hij in België nooit kon aarden, want objectief gezien zijn de cijfers echt wel fenomenaal te noemen.

Tegen Jong Utrecht maakte hij maandag bovendien al zijn honderdste(!) doelpunt in de Keukenkampioen Divisie. Niet veel spelers maakten ooit al zoveel doelpunten in de Nederlandse competities, dus het is toch wel opvallend.

De aanvaller wordt bij Cambuur steevast uitgespeeld als diepe spits. Veel van zijn doelpunten maakt de Nederlander dan ook van vrij dichtbij het doel van de tegenstander. Een speelstijl waar je in Nederland ver mee kan komen.

In het systeem van Francky Dury moet een aanvaller soms wel meer werken. Een spits van het type Jelle Vossen heeft dat dit seizoen ook al duidelijk gemaakt, in het verleden deden ook onder meer Leye en Harbaoui op die manier van zich spreken. Mühren is toch een ander soort spits, vandaar mogelijk de discrepantie.