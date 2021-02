De moeilijke spreidstand van Kompany ten opzichte van de fans: "Ik kan niet zeggen dat we kampioen worden, maar ik kan ook de verwachtingen niet temperen"

Het is geen makkelijke situatie bij Anderlecht. De club draagt momenteel zijn roemrijk verleden mee als een loden last. Het huidige paars-wit wordt nog steeds afgetoetst aan dezelfde standaard als pakweg tien jaar geleden. Dat moet Vincent Kompany nu ook ondervinden.

Zelfs onder de fans zijn de meningen nu al verdeeld. Toen hij aankwam als speler-manager werd hem een goddelijke status toegedicht, maar velen hebben intussen hun kar gekeerd. "(lacht) Ik ben altijd menselijk geweest hoor. Aan de perceptie kan ik weinig veranderen. (kijkt naar de journalisten) Sommigen onder jullie kennen me al van mijn 17de. Ben ik veranderd? Nee, ik ben nog steeds dezelfde. Iemand met een mening over alles, maar met respect voor andere meningen", aldus Kompany.

Dat zijn status kon afbrokkelen, daar had hij wel rekening mee gehouden. "Ben ik verrast? Nee, uiteraard niet. Het belangrijkste dat ons te doen staat is het samenbrengen van de verwachtingen, de historisch geziene status van de club en de situatie van vandaag. Dat is niet makkelijk."

Als we niet winnen moeten we omgaan met de kritiek, en die is altijd groter bij Anderlecht dan bij andere clubs

"Als ik hier vandaag zeg: 'We gaan kampioen worden' en 'We gaan alles kapot spelen', dan zitten jullie hier allemaal met een big smile achter jullie masker. Want jullie kennen de situatie even goed als ik en weten dat zoiets niet mogelijk is. Binnen drie weken krijg ik dat dan weer op mijn bord."

"Maar je kunt ook geen uitspraken doen die de verwachtingen temperen. Het is Anderlecht, je moet altijd winnen. Ik begrijp dat en verstop me ook nooit. Maar als het niet gebeurt, moeten we omgaan met de kritiek. En die is groter bij Anderlecht dan bij andere clubs."