Veel vuriger Genk pakt broodnodige zege in Charleroi dankzij Thorstvedt

De spelers van Genk gingen er vol voor en speelden een heel goeie eerste helft met een penaltygoal van Onuachu. Na de rust was Charleroi baas en maakten ze gelijk, maar in de slotfase ging Genk nog met de volle buit lopen. Een zucht van opluchting steeg op van de tribune waar het Genkse bestuur zat.

John van den Brom moest winnen en liet nog maar eens zien dat hij cojones heeft. De Nederlander zette Bongonda op de bank en liet de 17-jarige Luca Oyen mee zijn lot bepalen. Bongonda had de laatste weken zijn krediet verspeeld. En Oyen deed dat goed. De linkerwinger trok gaten en zorgde voor heel wat meer beweging.

Eindelijk veel beweging

Dit leek geen groep die zijn trainer beu was, want er werd voor elke morzel grond gevochten. Arteaga kon zijn raids doen, Thorstvedt speelde box-to-box, Heyen regelde het verkeer en Onuachu bood zich telkens goed aan. Na een kwartier hadden de Limburgers toch al een drietal goeie kansen bij elkaar gevoetbald.

© photonews

Maar de voorsprong kwam er pas nadat Ito - die voor het meeste gevaar zorgde - over het been van Ilaimaharitra ging. Onuachu zette staalhard om voor zijn negentiende van het seizoen. Van den Brom rammelde aan de boom en het werkte nog ook. Meer enthousiasme en een duidelijk signaal dat er niemand zeker is van zijn plaats.

© photonews

Charleroi neemt over

Genk bleef in de eerste helft heer en meester over de match. Charleroi kwam wel een paar keer gevaarlijk opzetten, maar eerst hobbelde een bal tegen de paal en daarna verdedigde Cuesta meesterlijk op een één tegen twee-situatie met Gholizadeh en Bruno. Genk was goed. Er zat vuur in. Zo werd meteen duidelijk wat er ontbrak de voorbije weken.

Maar de tweede helft begon en het evenwicht verschoof. De Carolo's kwamen veel beter uit de kleedkamer en even later stond het weer gelijk. Rezaei stuitte eerst nog op Vandevoordt, maar op de herneming van de aanstormende Gholizadeh had de doelman geen verhaal meer. Charleroi drukte ineens Genk weg.

Dit waren geen van beide ploegen die niet meer voor hun trainer wilden voetballen. Charleroi was beter de tweede helft, maar die van Genk wilden er wel nog hun hoofd voor leggen. En het bracht op, want ze verhinderden een tweede tegentreffer en in de slotfase kon Thorstvedt nog eens infiltreren en van dichtbij Descamps kloppen: 1-2. Van den Brom juichte voor zijn bank met zijn staf. Op de eretribune vergaten de Genkse bestuursleden even het protocol en vlogen elkaar in de armen. En of het broodnodig was.