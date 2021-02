Anderlecht en Kompany onder de loep: "Indien Anderlecht straks derde of vierde eindigt, is dat fantastisch goed gedaan"

In het Nieuwsblad geeft Gert Verheyen zijn analyse. Hij spreekt zo over het Anderlecht onder leiding van Vincent Kompany.

Anderlecht staat momenteel op één punt van een vituele plaats in play-off 1. Ondanks deze ranking in het klassement krijgt Anderlecht veel kritiek te verduren. Kompany werd in de media ook als onaantastbaar afgeschilderd. Gert Verheyen ziet dit helemaal anders.

"Indien Anderlecht straks derde of vierde eindigt, is dat fantastisch goed gedaan. Eigenlijk mag je niet kwaad zijn als ze zevende of achtste eindigen", aldus de ex-trainer van KV Oostende.

Verheyen vindt ook dat de spelers niet veel meer kunnen doen. "Moet je iets beogen wat je spelers niet wekelijks kunnen uitvoeren? Ik vind daarom ook niet dat je het van die jongens mag verwachten."

Roeien met de riemen...

Tot slot komt Verheyen nog even terug op de huidige situatie van paars-wit. "Je kan discussiëren over zijn keuzes maar Kompany heeft geen spelers die scoren. Hij moet kiezen tussen een speler met een goal of assist en iemand met twee stuks. Goals kosten geld. Kijk naar Club, dat Bas Dost kocht. En de financiële situatie van Anderlecht kennen we.”