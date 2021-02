"Niet indrukwekkend, maar ik ben er zeker van dat hij dit seizoen nog zal aansluiten"

Beetje bij beetje loopt de ziekenboeg van AA Gent leeg, tot grote vreugde van trainer Hein Vanhaezebrouck. Ook enkele jonge talenten maken hem blij.

“Chakvetadze was langer out dan Bezus maar ik ben heel tevreden over hem en ik hoor niets meer over hinderende pijn. Dat is een grote stap voorwaarts, zowel voor hem als voor de club. Hij speelde vorige week een helft bij de beloften. Logisch dat het nog niet indrukwekkend was, deze week staat hij alweer verder. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij dit seizoen zeker nog zal aansluiten. Plastun ondervindt nog steeds hinder aan de knie en is er zeker niet bij. Mohammadi kon wel trainen en dat geeft me meer keuzemogelijkheden op de linkerflank.”

Vanhaezebrouck is ook heel enthousiast over enkele opkomende talenten. “We bekijken inderdaad of we enkele jonge gasten kunnen klaarstomen voor zo’n rol op de flank: Dylan Mbayo of Cé Van Daele zijn daar voorbeelden van. Maar Matisse Samoise speelde in de beker ook al eens op rechts. Ze laten zich steeds meer gelden op training en dat is positief. Osman Bukari kan dan weer op rechts ook uit de voeten, terwijl ik Dylan zelfs op beide flanken kan posteren. Fijn dat er jongens aan de deur kloppen.”