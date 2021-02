Hoe de wedstrijd tegen Charleroi alweer voor de kentering moet zorgen voor KRC Genk

Het is van moeten voor KRC Genk, dat vrijdagavond op bezoek gaat bij Charleroi. Alweer van moeten. Van den Brom en de zijnen dreigen uit de top vier te vallen, iets wat nog niet zo lang geleden haast onmogelijk leek.

Nee, een rustig seizoen is het allerminst voor de Limburgers. Na een matige competitiestart werd Hannes Wolf aan de kant geschoven. Met Jess Thorup leek KRC Genk eindelijk de geknipte persoon gevonden te hebben. De Deen gooide het roer helemaal om, met succes. Helaas kon Thorup niet weerstaan aan de te luide lokroep uit zijn thuisland, waardoor Genk verweesd achterbleef.

John van den Brom fietste initieel voort op de weg die Thorup plaveide, wat Genk het clubrecord van zeven zeges op rij en de titel van herfstkampioen opleverde. Na nieuwjaar ging het echter steil bergaf met de Limburgers, zowel qua spelpeil als puntengewin. Het is haast een mirakel dat de Limburgers nog steeds op plek drie staan.

Kentering... tegen Charleroi

De partij van vrijdag op Mambourg moet de kentering inluiden voor KRC Genk, niet voor het eerst dit seizoen. Want het was uitegerekend in de thuiswedstrijd tegen de Carolo's, de toenmalige leider, dat Thorup de basis legde voor de zegereeks. Het werd 2-1 voor Genk, met goals van Onuachu en Maehle. De Deense rechtsachter spoelde, met wat zijn laatste doelpunt in Genkse loondienst zou zijn, de gemiste transfer naar Olympique Marseille door. Maar vooral, Genk deed dat voor het eerst in een 3-4-3. Thorup sprak na die match van een 'nieuwe start, een fundament waarop verder gebouwd kon worden.' Hoewel het niet lang meer met Thorup als bouwheer zou zijn, kreeg hij wel gelijk.

Ook vanavond zal Van den Brom iets uit zijn mouw moeten schudden op Mambourg. Het draait al weken vierkant en het spel is erg voorspelbaar en stereotiep geworden. Wanneer Bongonda en Ito niet op de afspraak zijn, heeft Genk een heel groot probleem. De Nederlandse T1 kondigde alvast enkele wissels aan in zijn elftal. Er wordt in de Lage Landen wel eens vragen gesteld bij de tactische capaciteiten van de ex-Ajacied. Wel, vrijdag krijgt hij een uitgelezen kans om die criticasters de mond te snoeren. En om zijn vel te redden, nu het Genkse bestuur zich vooral in stilzwijgen hult omtrent de toekomst van de Nederlander.