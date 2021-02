Opluchting was groot bij Van den Brom: "Maar ik heb nooit enorme druk vanuit de club gevoeld"

En of de opluchting groot was... Heel Genk vierde na de zege in Charleroi. Maar John van den Brom misschien net nog iets meer. Al wou hij niet toegeven dat hij druk van binnen de club voelde.

Van den Brom zag zijn jongens vechten. "Ze hoeven niet voor mij te spelen. Het gaat ook niet om mij. Uiteraard ben ik blij en opgelucht. Uiteraard ook voor mezelf. Maar ook voor het team, voor mijn staf en voor het bestuur. Als ik de reacties zag na de match in de kleedkamer. Het was een feestje. Dat was het belangrijkste en dat doet deugd. Dat is ook een gevoel dat je meeneemt naar de komende weken. Dit hadden we nodig!", zei een zichtbaar meer ontspannen Van den Brom.

De druk was er wel, maar Van den Brom wou daar geen thema van maken na de match. "Ik heb die druk helemaal niet gevoeld. Ik heb ook nooit de indruk gehad dat er vanuit de club een enorme druk op mijn schouders lag. Ik leg die natuurlijk zelf wel op mijn schouders en ik deel die met mijn spelers."

De prestatie van zijn ploeg, die hij al weken verwachtte, deed hem natuurlijk extra plezier. "Er stond een team op het veld dat wou vechten. We kregen het even moeilijk na de gelijkmaker, maar dan zie je dat dit team de laatste 20 minuten wel de power kan opbrengen om er nog over te gaan. Dat was leuk om mee te maken. Ik vind het ook mooi voor Kristian (Thorstvedt), die op een voor hem ongewone positie moest spelen. Het was een mooie beloning voor hem. Hij vormde een sterk geheel, samen met Bryan en Patrik."